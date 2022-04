Saiba quais são as atrações da festa deste sábado (16) no BBB 22

E não é que o Top 7 do BBB 22 está sendo bastante mimado? Após os shows de Mateus Fernandes, Mari Fernandez, L7NNON, Filipe Ret e Luan Santana na celebração de quarta-feira (13), os participantes terão uma nova festa com atrações para lá de especiais na noite do sábado (17).

No palco, grandes nomes do samba nacional estarão presentes: o cantor Jorge Aragão e o grupo Menos é Mais, que apresentam dois shows exclusivos no programa.

Além dos shows inéditos no reality – as duas atrações fazem sua estreia no BBB nesta noite – a festa terá espaços especiais de interação. No set fashion, que conta com globo de luz espelhado e câmera em movimento, os brothers e sister poderão preparar seus melhores closes e poses.

Já no set regiões, eles terão a opção de se transportar para diferentes paisagens dos quatro cantos do Brasil. Um grande jogo de vídeo game completa a oferta de diversão para os participantes.

