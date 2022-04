Saiba quais são os números que menos saem na Quina

Você vai jogar na quina? Sabemos que, matematicamente, o resultado de cada sorteio é aleatório e independente. Entretanto é possível descobrir quais são os números que menos saem na Quina. Por isso, hoje vamos contar quais são os números que menos saem na Quina. Confiras agora em loterias.

Como funciona a Quina e quais são os números que menos saem nela?

O jogo da Quina é formado por um volante contendo 80 dezenas. Destes, o jogador precisa escolher no mínimo 5 dezenas para concorrer aos prêmios. Mas o jogador pode escolher até 15 dezenas, aumentando o valor do jogo em cada dezena. Dessa forma, esta atitude faz com que aumentem as chances de ganhar no jogo. Mas quais são os números que menos saem na Quina?

A aposta simples é feita com cinco números e sai por apenas R$2,00. No jogo limite é permitido assinalar 15 dezenas e o valor do bilhete é de R$6.000,00. Apesar de ser uma quantia alta, a probabilidade de ganhar o prêmio aumenta consideravelmente, uma vez que mais números marcados significam muitas combinações.

A Quina é conhecida como a loteria diária da Caixa, porque possui sorteios de segunda-feira a sábado, com exceção aos dias que são feriados, sempre às 20 horas. Especificamente, existe um sorteio que paga preço especial: é a Quina de São João, que ocorre sempre nos dias próximos ao dia 24 de junho, que é o Dia de São João.

Você também pode apostar na Quina pela internet

O jogo pode ser feito presencialmente nas casas lotéricas parceiras da Caixa Econômica Federal ou pela internet, de forma virtual.

Pela internet, você pode jogar na Quina diretamente no site da Caixa Econômica Federal. Dessa forma, também pode jogar em outros sites que disponibilizam o jogo, como o Sorte Online, por exemplo. Assim, as regras são as mesmas de como se fosse presencialmente.

Outras formas de apostar na Quina

Outra opção que aumenta as possibilidades de ganhar na Quina é apostar no bolão da Quina.

Existem ainda duas modalidades de aposta na Quina:

Surpresinha: onde o jogador gera uma aposta aleatória no concurso que deseja participar. Dessa forma, serve especialmente para pessoas que estão indecisas nos números a apostar.

Teimosinha: o jogador aposta várias vezes consecutivas com as mesmas dezenas, em vários concursos.

Premiação dos sorteios da Quina

A Quina dedica 43,35% de cada concurso para o pagamento de premiações. Dentro deste percentual, cada faixa recebe um valor diferente. Os prêmios são distribuídos da seguinte maneira:

35% são distribuídos entre os acertadores da Quina (5 dezenas);

19% são distribuídos entre os acertadores da Quadra (4 dezenas);

20% são distribuídos entre os acertadores do Terno (3 dezenas);

11% são distribuídos entre os acertadores do Duque (2 dezenas);

15% ficam acumulados para os acertadores de 5 números da Quina de São João.

O tempo para resgate dos valores ganhos é de 90 dias. Então, no caso do jogador perder o prazo, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional, que faz sua aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

As premiações líquidas de até R$1.332,78 (bruto de R$1.903,98) podem ser resgatadas em qualquer agência bancária da Caixa ou unidade lotérica credenciada. Entretanto, os prêmios mais altos devem ser resgatados apenas nas agências da Caixa Econômica Federal.

Números que menos saem na quina

Realizando uma pesquisa estatística dos números que menos saem no jogo da Quina, apresentamos os 10 números que menos saem, atualizados até o concurso 5817, do dia 31/03/2022 (quinta):

47: saiu apenas 317 vezes

03: saiu apenas 318 vezes

48: saiu apenas 329 vezes

20: saiu apenas 331 vezes

25: saiu apenas 335 vezes

24: saiu apenas 335 vezes

58: saiu apenas 336 vezes

57: saiu apenas 336 vezes

68: saiu apenas 337 vezes

30: saiu apenas 338 vezes

Assim, em 5.817 concursos, o campeão em não aparecer é o número 47.

As chances de ganhar na Quina são altas.

E agora que você sabe quais são os números que menos saem, cabe a você decidir se vai apostar nos azarões ou se vai se manter naquela sua aposta diária da teimosinha. Ou, então, quem sabe ainda, optar pela surpresinha.

Sua decisão é importante, mas não deixe de apostar!

A Quina é uma boa aposta para quem quer ganhar. As premiações iniciam com duas dezenas, indo até cinco dezenas. Além disso, os sorteios são diários, ou seja, todo dia é dia de ganhar na Quina.

Agora que você já sabe os números que menos saem na Quina, é hora de fazer suas apostas! Então, boa sorte!