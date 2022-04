Saiba qual é a real identidade do Velho do Rio, personagem misterioso de Pantanal

Trama cercada de mistérios, Pantanal levantará diversas dúvidas entre os telespectadores até o fim do folhetim, uma delas é a identidade do Velho do Rio, personagem misterioso que surge em um momento importante da trama.

Interpretado por Osmar Prado, o personagem, que é tratado como uma entidade terá sua primeira participação na novela no nascimento do filho de Madeleine (Bruna Linzmayer) e José Leôncio (Renato Góes).

O Velho do Rio aparecerá no meio de uma tempestade, após o nascimento de Jove, como uma forma de dar as boas vindas ao novo integrante da família Leôncio, que não por acaso é seu neto.

O personagem é a forma que Joventino (Irandhir Santos) assume após seu desaparecimento misterioso. O Velho do Rio é uma entidade mística que ronda a região e age como um guardião espiritual do Pantanal. Além da forma humana, o Velho do Rio costuma aparecer também sob a forma de uma enorme sucuri.

Foto: Reprodução / Globo

Na primeira versão da novela, o personagem foi interpretado Cláudio Marzo em seus três momentos, Joventino na primeira e segunda fase e o Velho do Rio na terceira. Segundo Bruno Luperi, responsável pela nova versão, Marzo precisou assumir os três papéis por questão de logística e acabou dando um show de atuação.