Saiba quando e como será o primeiro encontro de Jove e Juma Marruá em ‘Pantanal’

A passagem de tempo em ‘Pantanal’ dará ao público da telenovela o encontro do maior casal da trama, Juma Marruá (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa), logo nos primeiros momentos do folhetim.

Os pombinhos se encontram pela primeira vez após uma “armação” feita por Tadeu (José Loreto), que fica irritado ao ver o meio-irmão se engraçando com Guta (Julia Dalavia), filha de Tenório (Murilo Benício), moça de interesse do peão.

Ao chegar no local, Jove é recebido por Juma com uma espingarda e uma ameaça. “Se der um passo eu mato”, diz a filha de Maria acompanhada da Muda.

O destino de Juma e Jove já havia se cruzado antes mesmo do encontro na segunda fase. Os dois nasceram no mesmo dia e momento, enquanto Madeleine (Bruna Linzmayer) dava luz na fazenda com ajuda de Filó (Letícia Salles), Maria Marruá (Juliana Paes) paria Juma sozinha no rio.