Saiba quando os protagonistas voltam a seus corpos em ‘Quanto mais vida, melhor’

Foto: Reprodução | TV Globo Quase 50 capítulos após a troca de corpos, a descoberta da gravidez de Flávia/Guilherme vai reunir, em mais um momento decisivo, os quatro protagonistas de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’. Quando os sonhos e projetos de Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) parecem desmoronar, o quarteto enfim reencontra a Morte (A Maia), a oito meses do prazo de vida de um deles findar. As cenas estão previstas para irem ao ar no capítulo de segunda-feira, 25 de abril.

Depois de decidir cruzar sozinha os mares a bordo do Barco Pink, Flávia/Guilherme (Valentina Herszage) passa mal, não atende mais as ligações de Guilherme/Flávia (Mateus Solano), o que o deixa muito preocupado. A reação do médico, que tem seu corpo ocupado pela dançarina de pole dance, é convocar Paula/Neném (Giovanna Antonelli) e Neném/Paula (Vladimir Brichta) para estarem juntos e ajudar Flávia/Guilherme, com a suspeita de que ela é a escolhida da Morte. Com a ajuda de um barquinho a motor, os três alcançam o Barco Pink e encontram Flávia/Guilherme desmaiada no convés.

Em alto mar, depois de Flávia/Guilherme acordar e dizer que está tudo bem e que eles não deveriam estar ali, o trio constata que os enjoos e tonturas de Flávia são devido ao fato de ela estar grávida – ou “grávido”, já que Guilherme, que nem chegou a suspeitar da gravidez, é quem ocupa seu corpo. Eles então decidem acompanhar a decisão de Flávia/Guilherme de sair pelo mundo a bordo do Pink. Repentinamente, com o barco coberto por uma neblina, a Morte reaparecerá para os quatro.

A Morte pergunta o que cada um ganhou vivendo a vida do outro, o que ela mesma responde falando de novas emoções, novas experiências e agora… uma nova vida. Ela então lembra que um deles ainda vai morrer e sentencia que, já no próximo encontro, o escolhido irá com ela. A neblina passa, a Morte se vai e o quarteto finalmente alcança o que tanto esperou: cada um volta a ocupar seu próprio corpo. Ao se darem conta, eles saem desesperadamente em busca de retomar suas vidas, que viraram de ponta cabeça com a troca.