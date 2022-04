Saiba quem são os novos personagens da segunda fase de ‘Pantanal’

Nesta terça-feira (12) começa a segunda fase de “Pantanal”, novela das 21h, da TV Globo. Com grandes nome no elenco como Dira Paes, Irandhir Santos e Camila Morgado, a trama avançará 20 anos e contará com novos e importantes personagens.

O iBahia preparou uma lista com os nomes que entrarão na trama e não estiveram presentes na primeira fase da novela. Confira:

A vingativa Muda será o primeiro papel de Bella Campos nas novelas e será inimiga número um de Maria Marruá.