saiba se o seu 13º salario será liberado em abril

O pagamento do 13º salário do INSS foi antecipado para abril, ao todo 36 milhões de pessoas devem receber algum valor; porém, nem todos os beneficiários do órgão tem direito. Entenda abaixo que tem direito e o que é o valor a ser pago.

Auxílio Brasil: qual o limite de renda máxima?

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

como já dito acima, nem todos os grupos da previdência social tem direito ao 13º salário do INSS, por isso é importante conferir a lista abaixo e ver se o seu benefício te dá direito:

Auxílio-reclusão

Aposentadoria;

Auxílio-doença

Pensão por morte

Auxílio-acidente

Ou seja, alguns grupos ficam sem receber, entre eles beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e Renda Mensal Vitalícia., que devem contar apenas com o benefício normal, sem valores extras. Se o seu benefício não está na lista acima, certamente você não tem direito aos valores.

Qual o valor do 13º salário do INSS?

O valor é o mesmo do benefício já recebido para aqueles que recebem pensão, aposentadoria ou auxílio permanente. Já aqueles que recebem benefícios temporários, como o auxílio-doença, receberão valor proporcional ao tempo de afastamento.

Por isso, é importante não acreditar que vai receber um salário completo em todos os casos. Você deve se perguntar se o seu auxílio é permanente ou temporário, sendo que:

Auxílio permanente: valor integral dividido em duas parcelas;

valor integral dividido em duas parcelas; Auxílio temporário: valor proporcional;

Veja um exemplo:

Trabalhador tem direito a um salário mínimo com o auxílio, por um período de cinco meses:

R$ 1.212 (valor mensal) / 12 ( meses do ano) X 5 (meses que tem direito ao auxílio doença) = R$ 505 Calendário completo O 13º salario do INSS deve ser pago em duas vezes, com as primeiras liberações acontecendo já em abril. Já para quem começar a receber benefícios do INSS depois de maio, o 13º será pago em parcela única, no mês de novembro.

Primeira parcela para recebe até R$ 1.212

Final do benefício 1 – 25/4

Final do benefício 2 – 26/4

Final do benefício 3 – 27/4

Final do benefício 4 – 28/4

Final do benefício 5 – 29/4

Final do benefício 6 – 2/5

Final do benefício 7 – 3/5

Final do benefício 8 – 4/5

Final do benefício 9 – 5/5

Final do benefício 0 – 6/5

Primeira parcela para quem recebe acima de R$ 1.212

Final do benefício 1 e 6 – 2/5

Final do benefício 2 e 7 – 3/5

Final do benefício 3 e 8 – 4/5

Final do benefício 4 e 9 – 5/5

Final do benefício 5 e 0 – 6/5

Segunda parcela para recebe até R$ 1.212

Final do benefício 1 – 25/5

Final do benefício 2 – 26/5

Final do benefício 3 – 27/5

Final do benefício 4 – 30/5

Final do benefício 5 – 31/5

Final do benefício 6 – 1º/6

Final do benefício 7 – 2/6

Final do benefício 8 – 3/6

Final do benefício 9 – 6/6

Final do benefício 0 – 7/6

Segunda parcela para quem recebe acima de R$ 1.212

Final do benefício 1 e 6 – 1º/6

Final do benefício 2 e 7 – 2/6

Final do benefício 3 e 8 – 3/6

Final do benefício 4 e 9 – 6/6

Final do benefício 5 e 0 – 7/6