Salário mínimo de 2023 tem novo aumento confirmado; veja o valor

O Congresso Nacional já recebeu do Governo Federal o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2023. Nele consta a estimativa do salário mínimo do ano que vem, até o momento cotado em R$ 1.294. Cerca de R$ 82 a mais que o piso atual (R$ 1.212).

Veja como o salário mínimo é definido

Desde 2019, o piso nacional é reajustado conforme a taxa inflacionária atingida no ano anterior. Assim, o objetivo é apenas manter o poder de compra dos trabalhadores, não obtendo ganhos reais.

Sendo assim, de acordo com o PLDO, o salário mínimo de 2023 será R$ 1.294, correspondendo uma correção de 6,7% do INPC (Índice de Preços ao Consumidor) deste ano. Todavia, caso a inflação seja diferente, o valor do piso deverá ser revisto.

Conforme um levantamento realizado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o valor do salário mínimo é usado como base para cerca de 56 milhões de cidadãos, muitos incluídos em benefícios sociais.

Cerca de 24 milhões são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além disso, o valor do salário mínimo também influencia o abono salarial PIS/Pasep, Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio-inclusão, entre outros benefícios.

Novo salário mínimo

É importante frisar que o valor previsto no PLDO pode ser alterado conforme as variações da inflação. O valor pode tanto ser superior quanto inferior. Vale ressaltar que a estimativa do piso nacional foi para os próximos três anos:

2023: salário mínimo de R$ 1.294;

2024: salário mínimo de R$ 1.337;

2025: salário mínimo de R$ 1.378.

Salário mínimo dos últimos 10 anos

Confira a lista de reajustes do salário mínimo nos últimos 10 anos, incluindo as previsões para 2023, 2024 e 2025:

Ano Salário Mínimo Percentual de reajuste 2025 R$ 1.378,00 ? 2024 R$ 1.337,00 ? 2023 R$ 1.294,00 6,70% 2022 R$ 1.212,00 10,18% 2021 R$ 1.100,00 5,26% 2020 R$ 1.045,00 0,58% 2020 R$ 1.039,00 4,10% 2019 R$ 998,00 4,61% 2018 R$ 954,00 1,81% 2017 R$ 937,00 6,47% 2016 R$ 880,00 11,67% 2015 R$ 788,00 8,80% 2014 R$ 724,00 6,78% 2013 R$ 678,00 9,00% 2012 R$ 622,00 14,13%