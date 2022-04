Salvador atinge 60% do público-alvo vacinado com dose de reforço

Foto: Divulgação

Salvador atingiu, nesta sexta-feira (8), 60% da população imunizada com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19. De acordo com dados do Vacinômetro, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais de 1,7 milhões de moradores da capital baiana aptos para receber a terceira dose estão com o ciclo vacinal completo.