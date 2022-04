Salvador: Esquema de vacinação contra covid-19 é retomado na segunda-feira (18); confira

Foto: reprodução

Após o recesso da Semana Santa, a vacinação contra a Covid-19 em Salvador será retomada, na segunda-feira (18), das 8h às 16h, com a estratégia “Liberou Geral” para aplicação da 1ª dose em pessoas com 12 anos ou mais, além da 2ª e dose de reforço para indivíduos com 18 anos ou mais, independentemente de ser residente na capital baiana. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Confira os locais:

1ª DOSE – PFIZER: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS (INCLUINDO IMUNOSSUPRIMIDAS);

2ª DOSE – CORONAVAC – CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ 21/3/2022;

2ª DOSE – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ 21/2/2022

Pontos fixos: USF Pirajá, USF Vale do Matatu, USF Jardim das Margaridas, USF Cajazeiras V, USF San Martin III, USF Lealdina Barros (Vale da Muriçoca), UBS Barbalho, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Joanes Leste, UBS Sérgio Arouca (Paripe) e USF Imbuí.

1ª DOSE – PFIZER: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS (INCLUINDO GESTANTES E PUÉRPERAS) – LIBEROU GERAL;

2ª DOSE PFIZER: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS APRAZADAS ATÉ 14/5/2022 – LIBEROU GERAL;

2ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS APRAZADAS ATÉ 14/5/2022;

DOSE DE REFORÇO: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 18/12/2021 – LIBEROU GERAL;

DOSE DE REFORÇO – PFIZER: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 20/2/2022;

DOSE DE REFORÇO: GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ 14/11/2021;

4ª DOSE: IDOSOS COM 80 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ 18/12/2021.

Drive-thrus: Vila Militar (Dendezeiros), Shopping Bela Vista (9h às 16h) e 5º Centro de Saúde (Barris).



Pontos fixos: USF Terreiro de Jesus (Pelourinho), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Cambonas (Via Regional), UBS Vale dos Lagos, USF São Marcos, USF Cajazeiras X, USF Boa Vista de São Caetano, USF San Martim I, UBS São Cristóvão, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), Home Center Ferreira Costa (Paralela), UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Vista Alegre, USF Alto de Coutos II, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Sussuarana, USF Calabetão, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina) e USF Curralinho.

2ª DOSE CORONAVAC: APRAZADOS ATÉ 18/4/2022 – LIBEROU GERAL;

2ª DOSE JANSSEN: PARA QUEM TOMOU A PRIMEIRA DOSE/DOSE ÚNICA DA JANSSEN ATÉ A DATA DE 15/2/2022;

2ª DOSE OXFORD: APRAZADOS ATÉ 14/5/2022

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), UBS Vale dos Lagos, USF Gal Costa, 5º Centro de Saúde (Barris), UBS Frei Benjamin (Valéria), UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF San Martim I, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Resgate, USF Plataforma, USF Tubarão e USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria).

4ª DOSE: PESSOAS IMUNOSSUPRIMIDAS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ 18/12/2021

Ponto fixo: USF Federação.