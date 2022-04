Salvador inicia campanhas de vacinação contra gripe e sarampo na segunda (4)

Foto: Jefferson Peixoto/Secom A partir da próxima segunda-feira (4), a Prefeitura de Salvador inicia duas campanhas de vacinação de forma simultânea: contra gripe e sarampo. As estratégias seguirão na capital baiana até 3 de junho.

No total, todas as 156 salas de vacina montadas nos postos de saúde da Atenção Básica do município irão atender o público elegível. A pasta também realizará a imunização domiciliar (preferencialmente para pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção).

As equipes volantes percorrerão instituições de Longa Permanência, hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde com a busca ativa da população-alvo. Serão instalados, ainda, pontos de vacinação em shoppings, estações de transbordo e espaços com grande circulação de pessoas para ampliar o acesso às doses.

“Nos últimos anos, temos observado essa queda na vacinação, que nos preocupa muito. Por esse motivo, estamos convocando todos os indivíduos que fazem parte do público alvo dessas campanhas a comparecerem aos postos para garantir a proteção contra essas doenças. A vacinação ainda continua sendo a melhor forma de prevenção de doenças”, explicou a coordenadora de Imunização de Salvador, Doiane Lemos.

Gripe A campanha contra gripe será dividida em duas fases. Na primeira etapa, que acontece de 4 de abril até 2 de maio, serão contemplados idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Já a segunda fase, entre os dias 3 de maio e 3 de junho, será voltada para crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, deficientes permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, força de segurança, professores e pessoas com comorbidades.

A meta é imunizar pelo menos 90% da população elegível para estratégia. A estimativa é que cerca de 1,2 milhão de pessoas façam parte do público-alvo da campanha da gripe esse ano.

Sarampo A estratégia contra o sarampo também será dividida em duas etapas. A primeira será entre os dias 4 de abril até o dia 2 de maio, para os trabalhadores da saúde (independente da situação vacinal). As gestantes estão isentas da imunização.

A partir de 3 de maio até 3 de junho, será a vez das crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), que devem tomar uma dose extra da vacina tríplice viral, mesmo já tendo tomado as duas doses do imunizante. Apenas as crianças que tomaram a tríplice viral há menos de um mês é que não devem tomar a vacina novamente.

Cerca de 552 mil moradores da capital baiana estão elegíveis para a atualização vacinal contra o sarampo. O objetivo da campanha é proteger pelo menos 95% desse público.

Covid-19 Já que neste momento as crianças estão sendo imunizadas contra a Covid-19, a recomendação é que a dose da vacina contra a gripe e contra o sarampo não sejam aplicadas juntamente com a vacina contra o coronavírus neste público.