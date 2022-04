Salvador: Johnny Hooker apresenta novo show no dia 14 de abril no Pelourinho

Foto: divulgação

O novo show do cantor Johnny Hooker chega a Salvador no dia 14 abril, às 20h, no Largo da Tieta, Rua das Laranjeiras, no Pelourinho. A apresentação já tem ingresso à venda com valores entre R$ 70 e R$ 160 reais.

Desembarcando mais uma vez em Salvador, o repertório trará sucessos do seu novo álbum, incluindo seus singles ‘Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!’, ‘Amor Marginal’ e ‘Alma Sebosa’.

O cantor já esteve na capital com a turnê “Coração”, e agora retorna, após anunciar por meio das suas redes sociais. “Alô Salvador!!! Prepara o coração, a roupa de ir e a carteira de vacinação! Dia 14 de Abril, temos um encontro marcado no Largo da Tieta”.

