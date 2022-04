Salvador: Linhas de ônibus terão alterações a partir de sábado (16); veja quais

Algumas linhas de ônibus terão atendimento modificado a partir deste sábado (16) em Salvador. Devem ficar atentos os usuários de trajetos que incluem os bairros de Mussurunga, Pituaçu e Tamburugy.

Os trajetos das linhas 1071 – Estação Mussurunga x Jardim Placaford e 1307 – Bosque Real x Pituaçu/Shopping Paralela serão unificados e feitos pela 1307, que levará o nome de Bosque Real x Jardim Placaford.

Com a mudança, a linha 1307, que ia até a região de Pituaçu, passará a atender também as avenidas Pinto de Aguiar e Tamburugy, além da região de Jardim Placaford.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), essas medidas acontecem para acelerar o atendimento para o metrô, ligando às estações de Flamboyant e Tamburugy ao Jardim Placaford. E a comunidade de Bosque Real mais velocidade no trajeto para a Avenida Pinto de Aguiar e orla.

As alterações seguem para quem utilizava a 1071 para a Avenida Jorge Amado terá como opção, a partir da Estação Mussurunga, as linhas 1078 – Estação Mussurunga x Stella Maris, 1077 – Estação Mussurunga x Km 17 ou 1049 – Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho.

Confira abaixo o itinerário:

No sentido ida, passará pelo Terminal Bosque Real, Rua Joao do Carmo, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Artêmio Castro Valente, Conjunto Residencial Baixa Fria, Rua Artêmio Castro Valente, Avenida Mário Sergio Pontes de Paiva, Marginal da Avenida Luís Viana, Avenida Luís Viana, retorno no Viaduto do CAB, Avenida Luís Viana, Avenida Professor Pinto de Aguiar, Avenida Ibirapitanga, Avenida Tamburugy, Rua Rio Trobogy, Rua Deputado Paulo Jackson, Rua Desembargador João Azevedo Cavalcante, Rua Princesa Isabel, 1ª Travessa Princesa Isabel, Rua Juiz Orlando Heleno de Melo, Rua Guaraçaima, Rua Doutor Ubaldino Barbosa e Rua Iemanjá.

No sentido de retorno ao bairro, a linha passará pela Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Orlando Gomes, retorno no Viaduto da Avenida Orlando Gomes, Avenida Luís Viana, Marginal e Avenida Luís Viana, Rua Procurador Nelson Castro, Rua Artêmio Castro Valente, Conjunto Residencial Baixa Fria, Rua Artêmio Castro Valente, Avenida Aliomar Baleeiro, retorno na Tabela, Avenida Aliomar Baleeiro, Rua João do Carmo e Terminal Bosque Real.

