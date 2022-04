Salvador: Mulher de 41 anos morre após ser baleada em tentativa de assalto em ônibus

Uma mulher de 41 anos, identificada como Fernanda Verusca Leite Santana, morreu após ser baleada em um assalto a ônibus, na noite do último sábado (16), na região da Bonôco em Salvador.

De acordo com informações apuradas pelo G1, o homem entrou no transporte público e anunciou o assalto na sequência. Ao começar o saque, acertou o tiro em Fernanda, que socorrida e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito que fugiu do local logo após o crime ainda não foi identificado. As equipes da polícia militar afirmaram que as imagens de câmeras de segurança vão ser analisadas pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).