“Salvador precisa se amar mais”, afirma Zé Eduardo e Vilma, casal fundador do Acervo Laje

Foto: Acervo iBahia

Ter um acervo, significa manter um conjunto de bens que representam um patrimônio. Hoje, o Preta Bahia te apresenta um casal de professores, que cuida de um acervo de bens culturais e históricos do Subúrbio Ferroviário de Salvador – o Zé Eduardo e a Vilma, criadores do Acervo Laje.

Vilma tem 54 anos e por problemas de saúde começou a andar somente aos 10 anos. A partir daí seus passos a levaram a explorar a comunidade que nasceu e cresceu, a mesma de Zé Eduardo. “Pra mim foi uma liberdade, começar a andar com 10 anos e conhecer o bairro que eu moro. A partir desse momento eu passei a amar o bairro”, relembrou a professora.

Para Zé, Vilma pode ser definida por duas características marcantes: a força e a doçura. Ele nasceu no Parque São Bartolomeu, já foi datilógrafo, porteiro e pedagogo. Mas, o professor sonhava mesmo em ser diretor e crítico de cinema. Vilma destaca que seu companheiro tem “dom da palavra e do amor”.

Atualmente, aos 47 anos, Zé é doutor em saúde pública pela UFBA e dá aulas na capital baiana e no interior do estado. Ao contar sua história, se emociona nos detalhes importantes. “Naquela época, eu descobri que Salvador tinha coisas bonitas, aí eu saía para ver todas as igrejas e museus da cidades, para ver vitrais, ver esculturas”, contou ele ao iBahia.



“Terra cara para gente barata”

Zé e Vilma, assim como outros moradores do Subúrbio, tem o hábito de falar de Salvador como uma cidade diferente, distante da sua, muito motivados pela distância e pela realidade diferente que a região vive em relação ao centro. Esta distância também é social e é vivida com muito preconceito e discriminação.

Ouvir a história de Vilma e de Zé, é conhecer um pouco da história do próprio Subúrbio de Salvador. História esta, que ambos conhecem bem. Zé afirma que a região não foi pensada para a população que lá vive. “O subúrbio não foi pensado para nós, era pra ser uma ‘linha verde’ na década de 70. Nós que ocupamos o Subúrbio”, relembrou o professor que não apenas dá aulas, mas ‘cria aulas’.

O casal, que está junto há mais de 10 anos, conta com muito carinho sobre a vida em comunidade, sempre aos cuidados dos mais velhos, respeitando a natureza do local e a sua ancestralidade. Entretanto, eles relatam também que já viveram momentos de vergonha e constrangimento por virem do Subúrbio, chegando até a omitir a informação para terceiros.

Destas situações, que nasceu a necessidade de materializar as belezas que o bairro possui em um acervo. Daí nasceu o primeiro “filho” do casal, o Acervo Laje, que também é o primeiro museu do Subúrbio de Salvador.