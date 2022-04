Salvador recebe 6ª edição do Bahia Vinhos Show em maio

Foto: Divulgação

A sexta edição do “Bahia Vinhos Show” desembarca em Salvador nos dias 12, 13 e 14 de maio, das 17h às 22h, no Hotel Vila Galé Salvador. Um dos maiores eventos do segmento de enologia na Bahia, promete exaltar aromas e sabores da bebida que é sucesso entre os brasileiros.

Na programação do evento estão previstas atividades como degustação, estandes com produtores e distribuidores de vinhos importados e nacionais, cursos práticos e treinamentos.

Os ingressos já estão à venda através do Sympla e na compra de uma entrada, o participante terá direito a uma taça de cristal além de poder participar de harmonizações com queijos e pães.

