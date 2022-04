Foram gerados mais de 260 mil empregos durante a execução dos empreendimentos relacionados ao saneamento básico e à sustentabilidade. Ainda, em relação aos indicadores relacionados à qualidade dos serviços de saneamento básico, os resultados recentes datam de 2020, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República através de documento oficial.

Saneamento básico e a elevação dos empregos

Naquele ano, foi verificado um aumento no índice de perdas de água na distribuição de 39,2% para 40,1%, influenciado por questões como vazamentos nos sistemas de abastecimento ou devido às ligações clandestinas e falhas de leitura por conta da utilização de hidrômetros antigos.

Diversas ações simultâneas

O aprimoramento do ambiente de negócios brasileiro é prioridade para o Ministério da Economia desde o primeiro momento de governo. Um amplo conjunto de ações foi executado a partir do início de 2019 para melhorar o posicionamento do Brasil no cenário de competitividade global e transformar o país em uma moderna economia de mercado, deixando para trás o excesso de interferência estatal, que só inibia investimentos.

Novas estruturas e a elevação do crédito

Conforme destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República, foi colocada em prática uma intensa agenda de reformas estruturais, como a evolução dos marcos regulatórios visando ao aprimoramento do mercado de crédito.

Custo Brasil e o Índice de Competitividade Global

Outro foco foi a implantação de medidas para reduzir o Custo Brasil, como, por exemplo, a eliminação de burocracias desnecessárias, em busca da modernização da economia brasileira. Reformista e com viés liberal na condução da economia, o atual Governo trabalha buscando a evolução dos pilares que compõem o Índice de Competitividade Global, do Fórum Econômico Mundial, destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Diversas estratégias promovem a competitividade da economia brasileira

Nesse sentido, a promoção da produtividade e competitividade da economia brasileira integra a carteira estratégica do Ministério da Economia, que desenvolveu e implementou, nos últimos três anos, quase 60 projetos voltados para o fortalecimento das instituições, do sistema financeiro e do mercado de produtos; o estímulo da capacidade de inovação; e a ampliação do dinamismo de negócios.

Competitividade

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, na tarefa de construir um legado de fortalecimento da competitividade, o Governo já calculou o potencial que as medidas de modernização da economia têm para diminuir o Custo Brasil (gargalos que provocam R$ 1,5 trilhão de custos adicionais por ano).

Boston Consulting Group

Estudo realizado em parceria com o setor produtivo e com apoio do Boston Consulting Group apontou que os 557 projetos já implementados no âmbito federal têm potencial de reduzir em R$ 918 bilhões por ano os dispêndios das empresas com os custos de conformidade.

Medidas econômicas e o Marco do Saneamento

Nessa lista estão medidas como a Lei de Liberdade Econômica, a implementação do PIX, a reforma da Previdência e o Marco do Saneamento, destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República em recente documento divulgado oficialmente.