São João: ‘Forró Sfrega’ já tem data e atrações confirmadas em Senhor do Bonfim

Foto: divulgação

Após dois anos sem a tradicional festa junina, o público vai matar a saudade e acabar com a espera do “Forró Sfrega”. Os shows já têm data marcada para os dias 16, 23 e 24 de junho, no município de Senhor do Bonfim, no centro-norte do estado,

O evento já tem nomes como Gustavo Lima, Xand, Jorge e Mateus, Zé Vaqueiro, Nattan e Jonas Esticado confirmado. Os ingressos e passaportes podem ser adquiridos na Bilheteria Digital.

No dia 16 de junho, o local estará dividido entre os setores Pista, Camarote Balada e Camarote Premium. Já nos dias 23 e 24, todas as áreas do evento contarão com serviço Open Bar e All Inclusive nos Camarotes All Inclusive e Glamour.

