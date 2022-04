São Luís do Quitunde solicita reunião de urgência com SSP sobre onda de violência

Após a população se mostrar assustada com a onda de violência em São Luís do Quitunde, a prefeita do município, Fernanda Cavalvante, informou, nesta segunda-feira, 18, por meio de nota, que irá se reunir ainda esta semana com representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para discutir medidas de combater à criminalidade…

Após a população se mostrar assustada com a onda de violência em São Luís do Quitunde, a prefeita do município, Fernanda Cavalvante, informou, nesta segunda-feira, 18, por meio de nota, que irá se reunir ainda esta semana com representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para discutir medidas de combater à criminalidade na região.

Em diversos áudios, que circulam pelas redes sociais, moradores da região norte de Alagoas alegam que se sentem receosos até para sair de casa. Em vídeos gravados durante o último final de semana, a população, assustada, registrou o barulho de tiros sendo disparados na parte alta da cidade.

Em nota, a prefeita disse que as medidas já estão sendo tomadas. “Saibam que medidas já foram tomadas e que vocês não estão sozinhos e nem desamparados. São Luís do Quitunde é uma terra de povo trabalhador e não vamos deixar que a violência tome conta dos lares quitundenses”, disse em sua página no Instagram.

De acordo com os moradores da cidade, há pelo menos um mês, diversos crimes violentos ocorreram do município. O Alagoas24Horas registrou alguns desses crimes. Confira abaixo: