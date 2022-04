Saque-aniversário do FGTS: Como aderir a modalidade em 2022?

O trabalhador que adere o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode retirar anualmente parte do sado disponível de suas contas do fundo no mês de seu aniversário. A modalidade é uma ótima opção para os cidadãos que precisam de uma grana extra.

Quem pode solicitar o saque-aniversário?

Para aderir a modalidade é preciso corresponder aos seguintes critérios:

Ser maior de 18 anos;

Possuir conta corrente ou poupança na Caixa;

Ter saldo suficiente no FGTS ;

; Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

em situação regular na Receita Federal; Estar adimplente com a Caixa ou usar o recurso do crédito para pagar a dívida.

Como aderir a modalidade?

Para aderir o saque-aniversário ou consultar o saldo disponível, o trabalhador pode acessar os seguintes canais de atendimento:

Aplicativo FGTS disponível para Android e iOS;

disponível para Android e iOS; Pelo site fgts.caixa.gov.br;

Pelo telefone número 0800 724 2019.

Na prática, basta clicar em “Meu FGTS”, e em seguida acessar a aba “Saque-Aniversário”. Depois disso leia e concorde com os termos e condições para então clicar em “Aderir ao saque-aniversário”.

Calendário saque-aniversário do FGTS 2022

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023

Aqueles que não realizarem o saque na data determinada terá o retorno dos valores para as contas do FGTS.

Qual o valor do saque-aniversário?

O valor liberado pela modalidade depende do saldo que o trabalhador possui em suas contas no FGTS. Além disso, é possível receber uma parcela adicional conforme a faixa de saldo. Confira na tabela a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Caixa confirma abertura de saques de R$ 1 mil em 14 dias

A liberação dos saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está muito próxima. Está confirmado que o saque do FGTS será iniciado no dia 20 de abril, ou seja, daqui a 14 dias, a contar desta quarta-feira (06/04).

O FGTS é uma reserva financeira para o trabalhador, conforme garantias da CLT. A cada mês, a empresa deposita 8% do valor do salário do funcionário e o dinheiro só pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa.

Em caso de demissão sem justa causa ou então pedido de demissão por parte do funcionário, o dinheiro permanecerá no fundo, porém sem poder ser movimentado. No entanto, os valores também podem ser liberados em situações emergenciais, como acontece neste momento.