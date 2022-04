Saque-aniversário do FGTS: Nascidos em março devem aderir a modalidade até hoje, 31

O trabalhador nascido no mês de março tem até o dia de hoje (31) para aderir o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e receber os recursos ainda este ano. A migração para a modalidade é opcional e deve ser informada a Caixa Econômica Federal.

O saque-aniversário do FGTS permite ao trabalhador aderente parte do saldo disponível nas suas contas do fundo no mês de seu aniversário. O resgate fica disponível até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da liberação.

A modalidade é vantajosa para aqueles que precisam de um dinheiro extra, no entanto, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não poderá retirar o FGTS integralmente. Neste caso, só é disponibilizada a multa rescisória de 40% sobre o valor ajuntado no fundo.

Sendo assim, caso o cidadão se arrependa de ter optado pela modalidade, será preciso aguardar o tempo entre o cancelamento e o retorno para a modalidade tradicional do FGTS, sendo de 25 meses, ou seja, dois anos e um mês.

Como aderir ao saque-aniversário?

O interessado pode aderir ao saque-aniversário pelo site ou aplicativo do FGTS. Basta clicar em “Meu FGTS” e depois na aba “Saque-Aniversário”. Será necessário concordar com os termos e condições e depois tocar em “Aderir ao saque aniversário”.

O trabalhador também pode realizar o procedimento pelo site oficial da Caixa Econômica.

Qual o valor do saque-aniversário?

O valor do saque varia de acordo com o saldo que o trabalhador possui em suas contas do Fundo de Garantia. Além disso, a depender da faixa dos recursos, uma parcela adicional é incluída a quantia.

Confira a tabela com as projeções a seguir:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como consultar o saldo do FGTS?

A consulta ao FGTS pode ser realizada por meio de mensagens de textos (SMS), pelo recebimento do extrato por correspondência ou por meios digitais, como pelo site da Caixa ou aplicativo do FGTS.

Caso a consulta seja pelo site, o trabalhador deverá informar o Número de Identificação Social (NIS) ou PIS/PASEP. Também é possível acessar a página pela Senha Cidadão. Já na consulta pelo aplicativo, será necessário, anteriormente, baixar o programa.

Após o download, o trabalhador deverá informar o número do CPF e senha. Caso seja o primeiro acesso, será necessário seguir as instruções para abertura de uma conta na plataforma. Feito isto, ele terá acesso a todas informações relacionadas ao seu Fundo de Garantia.

Na primeira tela do aplicativo o cidadão poderá visualizar as últimas contas abertas por empresas nas quais trabalhou. Na parte inferior, o trabalhador deve clicar na aba “Saldo Total do FGTS”.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023