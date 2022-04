Saque de R$ 1 mil do FGTS começa semana que vem; veja o calendário

Atenção, trabalhadores! O novo saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de até R$1 mil será liberado para mais de 40 milhões de trabalhadores em todo o país.

De acordo com o cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal, o benefício começará a ser liberado já na próxima semana. Os valores serão depositados em uma conta poupança social digital que poderá ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Como vai funcionar o novo saque do FGTS

O novo saque do FGTS será liberado para os brasileiros que possuam saldo nas respectivas contas do FGTS, independente se ele está empregado, desempregado ou trabalhando em emprego informal.

Ou seja, a regra para ter acesso aos valores do fundo é ter saldo nas contas do FGTS. Na prática, o que muda para cada beneficiário é o quanto cada um possui nas contas do Fundo de Garantia.

O saque será limitado ao valor de R$1 mil. Quem tiver mais que esse valor, somente poderá sacar a quantia de R$1 mil. Já quem possuir menos do limite de R$ 1 mil, poderá sacar o valor integral das contas do FGTS.

Calendário de pagamentos

O calendário completo de saques do FGTS começará na próxima quarta-feira, 20 de abril, para os nascidos em janeiro. No dia 30, o benefício será liberado para os nascidos em fevereiro. Veja o cronograma completo:

Mês de nascimento Recebe dia Janeiro 20 de abril (quarta) Fevereiro 30 de abril (sábado) Março 4 de maio (quarta) Abril 11 de maio (quarta) Maio 14 de maio (sábado) Junho 18 de maio (quarta) Julho 21 de maio (sábado) Agosto 25 de maio (quarta) Setembro 28 de maio (sábado) Outubro 1 de junho (quarta) Novembro 8 de junho (quarta) Dezembro 15 de junho (quarta)

Pagamento pelo Caixa Tem Para quem ainda não sabe, os valores do saque extraordinário do FGTS serão liberados em uma conta poupança social digital. Essa ferramenta será disponibilizada via aplicativo Caixa Tem. A princípio, vale destacar, quem não possuir conta não precisa se preocupar. Acontece que a Caixa irá abrir automaticamente em nome do trabalhador. Pelo aplicativo do Caixa Tem, o trabalhador poderá realizar transferências via Pix, pagar contas, boletos, fazer compras online pelo cartão de débito virtual, realizar compras em farmácias, supermercados, padarias, entre outros. Onde consultar quanto vou receber? Para quem ainda não sabe, a consulta dos valores a receber do saque extraordinário do FGTS está sendo liberada gradualmente aos trabalhadores por meio das plataformas digitais (aplicativo e site). A Caixa liberou a consulta pelo site oficial, seguindo os seguintes passos: Primeiro acesse ao site fgts.caixa.gov.br ;

; Clique na opção “Consulte Aqui” do Saque Extraordinário do FGTS;

Informe seu CPF ou Número do PIS/NIT/Pasep;

Informe sua senha, caso não tenha clique na opção “Cadastrar ou esqueceu a Senha”;

Na tela inicial será exibido o valor exato que receberá assim como a data de saque. A consulta do FGTS pelo aplicativo poderá ser feita desta forma: Baixe o aplicativo FGTS no seu celular (Android clique aqui para baixar), (iOs clique aqui para baixar) Faça login no aplicativo; Informe o seu CPF e toque em “Próximo”; Informe sua senha de seis dígitos; Clique em “Entrar”; Na tela inicial do aplicativo, vá em “saldo total do FGTS”; Para acessar a movimentação das contas toque em “acessar meu FGTS” e depois em “ver extrato”; Para tirar o extrato toque em “gerar extrato PDF”.