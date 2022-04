Saque de R$ 1000 do FGTS; saiba se você tem direito

Neste sábado (30), a Caixa Econômica Federal deve começar a pagar uma nova rodada do saque extraordinário do FGTS. Desse modo, os cidadãos nascidos em fevereiro poderão sacar até R$ 1 mil. Vale lembrar que os trabalhadores nascidos em janeiro já puderam sacar o dinheiro no dia 20 de abril.

De acordo com o Ministério da Economia, cerca de 42 milhões de trabalhadores poderão se beneficiar com o saque extraordinário do FGTS. Para receber o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço basta ter saldo em conta (ativa ou inativa) e a conta não pode estar bloqueada.

O governo federal ainda esclarece que o depósito será feito automaticamente na Conta Poupança Social Digital da Caixa, onde os cidadãos poderão transferir o dinheiro para outras instituições por meio do Caixa Tem.

Veja como saber o valor a receber

O valor do saque extraordinário depende do saldo de cada cidadão no Fundo de Garantia, apesar disso, o limite é de R$ 1 mil. Desse modo, se o trabalhador possuir R$ 400 na conta, será possível sacar esses R$ 400. Entretanto, se o cidadão possuir R$ 2.000 de saldo FGTS, só será possível sacar R$ 1.000.

Recentemente a Caixa Econômica Federal liberou a consulta do valor do saque extraordinário do FGTS. Sendo assim, é possível conferir o saldo do fundo de garantia por meio do App FGTS ou pelo site fgts.caixa.gov.br. O aplicativo FGTS está disponível para download na Play Store para aparelhos Android e na App Store para iOS.

No aplicativo FGTS e nas agências Caixa os cidadãos poderão consultar o valor a ser creditado na conta, bem como a data do depósito. Também é possível informar que não deseja receber os recursos e solicitar o retorno do valor para a conta do Fundo de Garantia. Já no site da Caixa os cidadãos poderão conferir se possuem direito ao saque extraordinário e a data de crédito dos valores.

Mais informações sobre o saque extraordinário do FGTS

Como já dito anteriormente, o valor do saque extraordinário do FGTS será creditado aos cidadãos na Conta Poupança Social Digital da Caixa. Desse modo, será possível utilizar o aplicativo Caixa Tem para transferir o dinheiro para instituições ou fazer movimentações direto pelo App.

O Caixa Tem permite que boletos ou outras contas sejam pagas de forma simples e rápida. Também é possível utilizar o cartão de débito virtual e o QR Code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos comerciais que aceitem esta forma de pagamento.

Já aqueles que preferem utilizar o dinheiro em espécie, poderão sacar os recursos. Desta forma, basta localizar um terminal de autoatendimento da Caixa ou alguma casa lotérica e utilizar o código gerado no aplicativo Caixa Tem para sacar o valor liberado.

Por fim, o governo federal esclarece que se não houver movimentação dos recursos até o dia 15 de dezembro de 2022, o dinheiro retornará à conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Vale ressaltar que o dinheiro voltará devidamente corrigido, ou seja, os trabalhadores não terão nenhum prejuízo.