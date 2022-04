Saque de R$1 mil do FGTS começa no próximo dia 20; veja o calendário

Trabalhadores com contas ativas (empregos atuais) e inativas (empregos antigos) no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão realizar um saque extraordinário de até R$ 1 mil daqui duas semanas.

O Governo Federal anunciou a novidade no último mês. A intenção é apoiar os trabalhadores na quitação das suas dívidas, uma vez que estamos enfrentando uma severa crise econômica. Veja mais a seguir.

Como pedir o saque?

Os trabalhadores interessados não precisarão solicitar os recursos, pois a liberação será automática através do Caixa Tem. Aqueles que não tiveram uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica se encarregará de abrir uma em nome do trabalhador.

Cabe salientar que o dinheiro pode ser movimentado pelo próprio Caixa Tem. Por meio dele o trabalhador consegue pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras online e em estabelecimentos físicos.

Calendário de saques do FGTS

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Como consultar o saldo do FGTS?

A consulta ao FGTS pode ser realizada por meio de mensagens de textos (SMS), pelo recebimento do extrato por correspondência ou por meios digitais, como pelo site da Caixa ou aplicativo do FGTS.

Caso a consulta seja pelo site, o trabalhador deverá informar o Número de Identificação Social (NIS) ou PIS/PASEP. Também é possível acessar a página pela Senha Cidadão. Já na consulta pelo aplicativo, será necessário, anteriormente, baixar o programa.

Após o download, o trabalhador deverá informar o número do CPF e senha. Caso seja o primeiro acesso, será necessário seguir as instruções para abertura de uma conta na plataforma. Feito isto, ele terá acesso a todas informações relacionadas ao seu Fundo de Garantia.

Na primeira tela do aplicativo o cidadão poderá visualizar as últimas contas abertas por empresas nas quais trabalhou. Na parte inferior, o trabalhador deve clicar na aba “Saldo Total do FGTS”.

Como sacar o saldo do FGTS?

O saque pelo aplicativo Caixa Tem é bem simples, há possibilidade de fazer a operação até mesmo por PIX. Mas, para aqueles que desejarem sacar o dinheiro em espécie no caixa eletrônico, poderá optar pelo resgate sem cartão. Veja o passo a passo:

No caixa eletrônico, toque no botão “Entra” do teclado; Em seguida, clique no botão “Saque FGTS”; Depois disso, digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”; Feito isto, digite o código de 6 dígitos gerado no Caixa Tem; Na sequência, aperte o botão “Confirmar”; Em seguida, escolha um valor para saque e aperte o botão “Entra”; Por fim, aguarde a liberação das cédulas.