Saque de R$1 mil do FGTS: Veja como realizar o resgate

Em breve, a Caixa Econômica Federal estará liberando o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aos trabalhadores. A possibilidade surgiu após a publicação da Medida Provisória nº 1.105, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Incluída no Programa Renda e Oportunidade, a inciativa estará disponível a partir de 20 de abril. Segundo o texto, os trabalhadores poderão sacar até R$ 1 mil de suas contas ativas e inativas do Fundo, ou seja, o saque estará disponível apenas para quem tem saldo positivo no FGTS.

Os trabalhadores que não quiserem realizar o saque, terão que informar que não deseja receber o crédito do valor (antes do depósito) ou solicitar o retorno da quantia já depositada, uma vez que será liberado de forma automática na conta poupança digital do Caixa Tem.

Onde sacar o FGTS?

Quem tem conta na Caixa Econômica, poderá sacar os R$ 1 mil nas agências da instituição, nas casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. Caso não seja um correntista, terá uma conta aberta no Caixa Tem onde será depositado o valor.

Por meio do aplicativo é possível movimentar o dinheiro facilmente, inclusive transferir via PIX. Para aqueles que desejarem sacar o dinheiro em espécie, pode optar pelo resgate sem cartão. Veja o passo a passo:

No caixa eletrônico, toque no botão “Entra” do teclado; Em seguida, clique no botão “Saque FGTS”; Depois disso, digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”; Feito isto, digite o código de 6 dígitos gerado no Caixa Tem; Na sequência, aperte o botão “Confirmar”; Em seguida, escolha um valor para saque e aperte o botão “Entra”. Por fim, aguarde a liberação das cédulas.

Novo saque começa em abril

Aqueles que quiserem sacar o dinheiro terão que ficar atentos no calendário de liberação. Isso porque, os resgates serão autorizados na ordem do mês de nascimento de cada trabalhador, a começar de janeiro no dia 20 de abril. Veja as datas a seguir:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Aqueles que optarem por não sacar os recursos poderão devolver as suas contas do fundo até o dia 10 de novembro de 2022. Todavia, os valores não movimentados até o dia 15 de dezembro retornarão ao FGTS automaticamente devidamente corrigidos.