Saque do FGTS de até R$ 1 mil começa a ser pago quarta; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta quarta-feira (20) o novo saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor para o resgate pode chegar até R$ 1 mil.

A medida deve incluir R$ 30 bilhões a economia do país, com liberações para mais de 40 milhões de trabalhadores. Os depósitos ocorrerão segundo o mês de nascimento de cada trabalhador, até o dia 15 de junho.

Calendário de pagamentos

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Quem não poderá realizar o novo saque do FGTS?

Não terá direito ao novo saque extraordinário do FGTS os trabalhadores que não possuem saldo nas contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia.

Também não poderão resgatar os valores os trabalhadores que fizeram operação de crédito comprometendo os recursos do FGTS como garantia.

Quem poderão realizar o novo saque do FGTS?

O saque extraordinário do FGTS poderá ser realizado pelos trabalhadores que possuem saldo nas contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia. Essa regra independe se o cidadão está empregado, ou desempregado, com o nome limpo ou sujo.

Vale lembrar que o valor que cada trabalhador vai receber depende de quanto cada um possui nas contas do FGTS, sendo limitado a quantia de R$ 1 mil.

Como consultar o FGTS?

O trabalhador pode consultar o seu FGTS através dos seguintes canais:

Site da Caixa;

Aplicativo FGTS, disponível para celular Android e iOS;

Agências da Caixa Econômica Federal.

Pelos meios digitais, será possível consultar os valores que deverá receber, o dia que receberá o benefício, além de conseguir informar se vai querer ou não receber o saque extraordinário, se este for o caso.