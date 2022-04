Saque do FGTS disponível a partir do dia 20 de abril. Veja o calendário

O saque de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vai começar a ser liberado pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 20 de abril. A liberação será feita para milhões de brasileiros.

De acordo com as regras de liberação do benefício, as datas dos saques seguirão os meses de aniversário dos trabalhadores. O FGTS começará a ser liberado a partir do dia 20 de abril (quarta-feira), para os nascidos em janeiro.

O que é e como sacar o FGTS?

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é uma espécie de reserva para o trabalhador. Ele está previsto em contratos firmados com base na CLT, ou seja, para trabalhadores com carteira assinada.

A cada mês, a empresa deposita 8% do valor do salário do funcionário e o dinheiro só pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa. Em caso de demissão com justa causa ou então pedido de demissão por parte do funcionário, o dinheiro permanecerá no fundo, porém sem poder ser movimentado.

O novo saque extraordinário do FGTS de 2022 será liberado por meio de uma Conta Poupança Social Digital, que poderá ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para celulares Android e iOS.

Quem não possuir uma conta no aplicativo Caixa Tem não precisará se preocupar, uma vez que o banco vai realizar automaticamente o processo de abertura da Conta Poupança Digital, em nome de cada cidadão.

Qual valor a ser liberado?

De acordo com as regras de liberação do FGTS, o valor a ser liberado vai depender de quanto de saldo o trabalhador tem no fundo, levando em consideração a soma das contas ativas e inativas.

Sendo assim, qualquer pessoa que tiver conta vinculada do FGTS, seja ela ativa ou inativa, poderá realizar o saque, mas sempre limitado ao valor de R$1 mil. O valor é limitado ao saldo que o trabalhador tiver em conta.

Portanto, quem tiver menos de R$ 1 mil nas contas, poderá sacar o valor integral. O novo saque, no entanto, é facultativo ao trabalhador. Quem não quiser o valor, basta não efetuar nenhuma transação, que o dinheiro voltará automaticamente para as contas do fundo.

Calendário do saque do FGTS

O calendário do saque extraordinário do FGTS foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. O benefício será liberado de acordo com o mês de aniversário de cada trabalhador.

Veja todas as datas:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em ?abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em ?setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 01 de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Consulta ao saque de R$1 mil do FGTS

Na última sexta-feira (08), a Caixa Econômica Federal lançou uma nova versão do aplicativo FGTS, com funcionalidades para consulta de informações sobre o Saque Extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a nova versão, os trabalhadores com direito ao saque poderão consultar a data prevista e o valor que será creditado.

Segundo o banco, o aplicativo permitirá que o trabalhador informe se não quiser receber o Saque Extraordinário do FGTS. Neste caso, o débito não será realizado na conta do FGTS. Também será possível fazer a inclusão de informações cadastrais para criação de Conta Poupança Social Digital.

Com a nova versão do aplicativo do FGTS, mesmo que já tenha ocorrido o crédito dos valores, o trabalhador pode optar por desfazer o crédito automático na Conta Poupança Social Digital até 10 de novembro de 2022. Nas situações em que o crédito dos valores tenha sido feito e a conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.