Saque do FGTS: Nova liberação ocorrerá ainda em abril

Os trabalhadores nascidos em janeiro já podem realizar o saque extraordinário do FGTS. A liberação ocorreu na última quarta-feira (20) por meio da conta poupança digital do Caixa Tem.

A nova modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço permite um resgate de até R$ 1 mil por pessoa. O serviço está disponível para os trabalhadores com saldo disponível nas contas do fundo.

Neste mês, a Caixa Econômica Federal ainda fará um novo pagamento, agora, destinado aos cidadãos nascidos em fevereiro. Conforme o cronograma, as liberações ocorrerão até o dia 15 de junho.

Calendário de pagamentos

O cronograma divulgado pela Caixa segue o mês de aniversário de cada trabalhador. Veja o calendário a seguir:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Quem pode e quem não pode realizar o saque?

Terá direito ao saque do FGTS todo e qualquer trabalhador que possua saldo disponível em suas contas vinculadas ao Fundo de Garantia, sendo elas ativas (empregos atuais) ou inativas (empregos antigos). A regra independe se o saldo é alto ou se o trabalhador está empregado ou não.

Em contrapartida, existem duas situações em que o cidadão não poderá realizar o saque. A primeira delas é quando os titulares não possuem valores disponíveis no FGTS. Isso porque, não há o que o ser sacado, uma vez que os valores liberados são do próprio trabalhador.

Outro caso que impede a liberação do resgate, é quando o trabalhador estiver usando o FGTS como garantia em operações de crédito, como a antecipação do saque-aniversário. Acontece que os recursos ficam bloqueados até o pagamento da dívida.

Tenho saldo nas contas e não recebi, o que fazer?

Contudo, é possível que mesmo tendo saldo nas contas do FGTS o trabalhador não seja contemplado pelo saque. Neste caso, pode considerar que a negativa justifica a falta de dados necessários para a concessão.

Para reverter essa situação, o trabalhador deve incluir as informações que estão faltando no cadastro e depois solicitar os valores. A operação é feita pelo próprio aplicativo do FGTS, veja como:

Baixe o aplicativo FGTS no seu celular; Acesse a plataforma com seu CPF e senha; O próprio aplicativo pedirá que o trabalhador faça o pedido de saque. Basta clicar no botão laranja com a frase “Solicitar saque”; Clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome; Feito isto, aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”.