Saque extraordinário começa a ser creditado

A partir desta quarta-feira (20), os trabalhadores nascidos em janeiro receberão até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o governo federal, cerca de 42 milhões de trabalhadores receberão o dinheiro automaticamente. O objetivo com a liberação do FGTS é movimentar a economia brasileira.

“O valor do saque é de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS. O crédito do Saque Extraordinário do FGTS será realizado em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos trabalhadores”, explica a Caixa.

A Caixa Econômica Federal ainda informa que não estarão disponíveis para saque, valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS do trabalhador como, por exemplo, garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário.

Veja o calendário de liberação do FGTS

O crédito dos recursos na conta poupança social será feito de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Sendo assim, os trabalhadores nascidos em dezembro serão os últimos a poderem sacar o dinheiro. Veja o calendário:

Nascidos em: Liberação do dinheiro: Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 4 de maio Abril 11 de maio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 8 de junho Dezembro 15 de junho

Outro ponto que o trabalhador precisa ficar atento é a retirada do dinheiro. Os recursos estarão disponíveis até 15 de dezembro e voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data, caso não sejam gastos, retirados ou transferidos para uma conta corrente.

Sendo assim, o dinheiro não movimentado dentro do prazo será restituído ao FGTS com correção pelo rendimento do Fundo de Garantia, relativo ao período em que ficou parado na poupança digital.

Entenda o saque extraordinário

Segundo a Caixa Econômica Federal, o saque extraordinário do FGTS ocorrerá uma única vez. Desse modo, será considerado o saldo disponível na data de realização do débito na conta do Fundo, com o limite de R$ 1 mil por trabalhador.

A instituição ainda informa que se o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque será feito primeiro nas contas relativas aos contratos de trabalho extintos, iniciando sempre pela fala que houver menos saldo. Em seguida, o saque será feito a partir das demais contas vinculadas.

Os valores disponibilizados por meio da Caixa só poderão ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. No App, é possível fazer compras online utilizando o cartão virtual, bem como fazer transferências ou saques em caixas eletrônicos. Os trabalhadores podem ainda solicitar que o crédito seja feito em qualquer conta corrente ou poupança, mas para isso, é preciso fazer a solicitação no Caixa Tem.

Vale ressaltar que o saque extraordinário do FGTS não é obrigatório. Sendo assim, os trabalhadores que optarem por não receber esse recurso precisam acessar o App do FGTS ou se dirigir até uma agência da Caixa para informar que não desejam receber o saque extraordinário do fundo de garantia.