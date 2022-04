Saque extraordinário do FGTS: Aplicativo já está disponível para consultas

A Caixa Econômica Federal atualizou o aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para possibilitar as consultas referentes ao novo saque extraordinário do órgão. A possibilidade foi liberada na última sexta-feira (8).

Por meio da plataforma digital é possível consultar o saldo do FGTS, verificar a data da liberação do saque extraordinário e até mesmo cancelar o resgate. Os valores serão depositados na Conta Poupança Social Digital do Caixa Tem.

Todavia, caso o crédito do dinheiro seja realizado e a conta não seja movimentada até dia 15 de dezembro de 2022, as quantias retornarão a conta do FGTS, devidamente corrigidas para não gerar prejuízo aos trabalhadores.

Cabe salientar que o saque do FGTS não precisa ser solicitado. O dinheiro será disponibilizado automaticamente na conta de todos os trabalhadores no Caixa Tem. Quem não tem a conta pode ficar despreocupado, a Caixa se encarregará de abrir uma em nome de cada cidadão.

No que se refere ao resgate, pode ser realizado por PIX ou TED, disponíveis no Caixa Tem. No entanto, caso prefira o trabalhador pode movimentar o dinheiro pelo próprio aplicativo, como para pagamento de conta e boletos, compras online com cartão de débito virtual, entre outros.

Contudo, é importante frisar que o saque será liberado apenas aos trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. O resgate será limitado a quantia de R$ 1 mil por trabalhador.

Calendário de liberação do saque extraordinário do FGTS

Mês de nascimento Recebem em Janeiro 20 de abril Fevereiro 30 de abril Março 04 de maio Abril 11 de mio Maio 14 de maio Junho 18 de maio Julho 21 de maio Agosto 25 de maio Setembro 28 de maio Outubro 1º de junho Novembro 08 de junho Dezembro 15 de junho

Quem está desempregado poderá sacar o FGTS?

O novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no valor de até R$1 mil também poderá ser liberado para desempregados. De acordo com as regras de liberação do saque, o valor estará disponível para todos os brasileiros. Ou seja, tanto os empregados formais (quem trabalhadores com carteira assinada), quanto os desempregados e informais poderão receber o benefício.

Para garantir o novo saque do FGTS, os trabalhadores devem possuir saldo nas contas vinculadas do FGTS. Sendo assim, independente da situação em que o cidadão se encontra, a única exigência para realizar o novo saque do FGTS de até R$ 1mil é justamente ter saldo nas contas do fundo.

Vale lembrar que o saque será limitado em até R$ 1 mil, logo mesmo que o cidadão tenha valores superiores a este nas contas do FGTS, o limite continuará sendo de um mil reais.