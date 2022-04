‘Saudade da p*rr*’: Leo Marques lança 1ª música com Henry Freitas

Foto: Divulgação Atuando como influenciador digital a cerca de seis anos, Leo Marques investe agora no seu talento como cantor. Cheio de afinidade com o microfone e o mundo musical, o artista convidou o pernambucano Henry Freitas para dividir os vocais da música “Saudade da Porra”. O clipe foi gravado na cidade de Feira de Santana-BA e contou com a participação de outros influenciadores, amigos de Leo.

Estão presentes Alesson, Beqinha, Faleta, Jonh, a dançarina Nanda Macedo – que também assinou a coreografia da música, o grupo feirense Mete Dança e a dançarina carioca Dan Dan Firmo, conhecida por ser coreógrafa da cantora Iza.

O registro foi captado pela equipe Os Corujas, sob direção de Felipe e Márcio, no Estúdio Bruno Leal, com apoio da Amvox. O clipe já ultrapassou mais de 100 mil visualizações no Youtube.