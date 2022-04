Saudade de vocês: Filhos de Jorge abre segundo dia de CarnaSal com repertório de hits

Foto: @mottaphotos Primeira atração a subir no palco do CarnaSal nesta sexta-feira (22), segundo dia de festa, a banda Filhos de Jorge “deixou o corpo falar” e a linguagem, além, é claro, da música, foi muito amor e saudade da energia do Carnaval.

O grupo formado por Daniel Vasco, Arthur Ramos, Marta Lan e Gileno Gomes, agitou os foliões com um repertório recheado de sucessos e colocou o público para dançar ao som de ‘Love Safadinho’, ‘Vai Que Cola’, ‘Ziriguidum’, ‘Deixa o Corpo Falar’, ‘Mamacita’ e ‘Cintura de Mola’, além de embalar os corações apaixonados e saudosistas com o grande hit ‘Saudade de Você’.

Em conversa com a repórter Bianca Andrade, do iBahia, o grupo falou sobre a ansiedade de subir no pranchão do CarnaSal e levar a alegria para o público que marcou presença no WET, na Paralela, em Salvador.

“É muito bom estar de volta, em uma festa da Bahia, com atrações da Bahia. Com a galera celebrando, abadá, agradeço demais a toda galera que está fazendo isso acontecer”, disse Arthur.

“A energia do trio, do pranchão é diferente. Para a gente que faz música percursiva, a pressão é no chão e a gente sente a mesma energia do público. A troca fica ainda mais justa”, continuou Dan Vasco.