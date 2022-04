Scooby provoca Gustavo: ‘vida não está fácil para você’

Sempre com bom-humor, Pedro Scooby brincou com Gustavo na noite desta segunda-feira (18) no BBB 22. O surfista comentou o fato do bacharel em direito estar emparedado novamente.

“A vida não está nada fácil pra você, amigo!”, falou o ex-esposo de Piovani. “Tá não”, respondeu o ex-Casa de Vidro.

Mais cedo, Scooby brincou com Arthur sobre o fato do ator dormiu demais e ele rebateu. “Ia te zoar, mas você já estava acordado. Deu nem para zoar”, falou o surfista. “A gente ficou acordado o dia inteiro, eu e Eli. Hoje foi a vez de vocês dormirem. Vocês dormiram o dia todo”, rebateu o cantor.

