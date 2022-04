Se estou no Cadúnico, por que não recebi o Auxílio Brasil ainda?

Neste mês de abril, pouco mais de 18,06 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Auxílio Brasil do Governo Federal. Para fazer parte do programa, o cidadão precisa ter primeiramente uma conta ativa e atualizada no Cadúnico. Esse é o primeiro passo para o recebimento do benefício do Ministério da Cidadania.

Entretanto, a simples entrada no Cadúnico não garante automaticamente o recebimento do Auxílio Brasil. Além de estar com o cadastro em dia, o cidadão precisa respeitar os demais critérios de elegibilidade para o projeto social. Isso explica o porquê de algumas pessoas que estão no Cadúnico não conseguirem receber o benefício.

Tomando como base os números do Ministério da Cidadania, o Governo Federal contabiliza que pouco mais de 80 milhões de brasileiros estejam no Cadúnico neste momento. Destes, apenas pouco mais de 18 milhões estão no Auxílio Brasil agora em abril. Assim, dá para dizer que apenas uma pequena parcela pode receber o dinheiro.

Além de estar no Cadúnico, o cidadão precisa ter uma renda per capita que varia entre R$ 0 e R$ 105. Isso significa dizer que a pessoa está em condição de extrema-pobreza. Quem está nesta situação tem direito de receber o dinheiro do Auxílio Brasil independente de qualquer outra situação que se apresente.

Quem está no Cadúnico e tem uma renda per capita que varia entre R$ 106 e R$ 210 também tem direito de receber o Auxílio Brasil. Mas neste caso, o cidadão precisa morar em uma casa junto com uma gestante ou ao menos um menor de 21 anos de idade. E a pessoa também precisa ter o registro no mesmo Cadúnico.

Renda per capita maior do que R$ 210

Para as pessoas que estão no Cadúnico e que recebem mais do que R$ 210 de maneira per capita, a entrada no Auxílio Brasil não será possível. O próprio sistema bloqueará o nome do cidadão e não fará a seleção do mesmo.

É preciso entender, entretanto, que o Governo Federal sempre tomará como base as informações que estão dispostas no Cadúnico. Em alguns casos, por exemplo, o cidadão acaba esquecendo de atualizar os dados e a lista acaba mostrando um número maior do que o real.

Imagine, por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego e não informou a perda no Cadúnico. Neste caso, o registro de renda per capita dele será maior do que o que está acontecendo de fato. Por isso, a atualização segue sendo importante.

Como consultar dados do Cadúnico

De acordo com o Ministério da Cidadania, a maneira mais rápida, segura e eficaz de consultar os dados do Cadúnico é realizando o download do programa oficial do próprio Cadúnico em lojas de aplicativos do próprio celular.

Vale lembrar que o Governo Federal acabou de lançar uma nova versão do app. A partir de agora, o cidadão pode conferir mais informações sobre a sua conta no Cadúnico. Nesse sentido, ele poderá verificar se todos os dados estão corretos.

Caso ele encontre erros e queira corrigir informações, então ele precisará se deslocar para um local indicado pela prefeitura. Isso porque a atualização cadastral com alterações de informações só pode ser feita de maneira presencial.