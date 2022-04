SEARA divulga mais de 100 empregos pelo país

A Seara, uma das maiores produtoras de alimentos do Brasil e do mundo, abre vagas para recrutamento de novos funcionários em várias cidades. É importante que aqueles que se interessarem pelas vagas ofertadas, cumpram os requisitos exigidos para cada cargo. Veja a seguir as vagas disponíveis e confira como se candidatar.

Seara divulga novas vagas disponíveis para candidatura

Trazendo praticidade e produtos de qualidade, atualmente a Seara é uma das pioneiras na produção e distribuição de alimentos. No mercado há mais de sessenta anos, a empresa busca sempre inovação e praticidade para garantir a qualidade de seus alimentos.

É uma empresa que preza pela qualidade de vida de seus funcionários e oferta benefícios como auxílio combustível, vale alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, assistência médica e um programa de remuneração variável, para seus colaboradores.

Confira a disposição de vagas para cada região e veja como realizar a inscrição:

Programador de Manutenção (São Paulo);

Vendedor Externo (Pato Branco);

Supervisor de Logística (Santo Inácio);

Supervisor de Produção (Santo Inácio);

Analista de Sistema de Excelência (Santo Inácio);

Analista de Sistema de Excelência (Rio Grande da Serra);

Pedreiro (Rio Grande da Serra);

Vendedor Externo (Santa Catarina);

Auxiliar de Logística (Rio Grande da Serra);

Vendedor Externo (São Paulo).

Como se candidatar

Como exigência da Seara, é necessário que os candidatos às vagas ofertadas tenham os requisitos e qualificações descritos em cada vaga. Para conferir as oportunidades disponíveis e requisitos de cada vaga, é necessário apenas acessar o link de participação.

