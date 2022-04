Secretaria de Esportes de Penedo abre matrículas para torneios de futevôlei e vôlei de praia

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo está com inscrições abertas para competições de futevôlei e vôlei de praia.

As duplas interessadas em participar devem se dirigir até a sede da administração municipal, onde a Secretaria de Esportes funciona no horário das 7h30 às 13h30.

O período de inscrição para as duas competições termina no próximo dia 15 de abril.

Das quadras de areia para o gramado dos campos de futebol, a gestão Crescendo Com Seu Povo está com o Campeonato Municipal Master de Futebol 2022.

As partidas estão sendo realizadas no campo do Sinimbu, como nova rodada a partir das 19 horas desta terça, 05 de abril.