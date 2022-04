Secretaria de Saúde de Penedo recebe novo lote de medicamentos básicos

Secretaria Municipal de Saúde comprou sinvastatina 20 mg, nistatina creme e outros itens

Decom PMP

O Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo recebeu mais uma remessa de medicamentos básicos.

Os remédios adquiridos por meio do Consórcio Intermunicipal do Sul de Alagoas (Conisul) chegaram nesta quinta-feira, 07, e estão sendo distribuídos para as unidades de saúde da cidade e da zona rural.

Os medicamentos também estão disponíveis na Farmácia Central da SEMS, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“Dentre os itens que chegaram está a sinvastatina 20mg, medicamento utilizado para o controle do colesterol que estava em falta. Uma outra medicação que estava zerada em nosso estoque e conseguimos adquirir nessa compra é a nistatina creme”, informa Angelo Mendes, Coordenador da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

“Os nossos esforços agora estão voltados para adquirirmos o atenolol de 25 e de 50m, medicamento que já passou pelo processo de faturamento e deveremos receber nos próximos dez dias”, acrescentou Angelo Mendes.

Decom PMP com Assessoria de Comunicação da Assistência Farmacêutica/SEMS