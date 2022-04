Secretários municipais de Saúde reúnem-se em Maceió

Gestor da SEMS Penedo, Epitácio Correia, participou do encontro

Decom PMP

A troca de informações sobre serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em Alagoas reuniu representantes das secretarias municipais de saúde em Maceió nesta quarta-feira, 27.

A agenda de trabalho realizada no auditório da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) contou com a participação do gestor da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo, Epitácio Correia.

Entre as pautas da reunião da comissão para gestores regionais, o debate relacionado com serviços de urgência e emergência para casos de saúde mental merece destaque na avaliação do Secretário de Saúde de Penedo.

Ele explica que o aprimoramento da assistência para essa situação se faz necessário devido ao impacto negativo da pandemia do coronavírus no equilíbrio emocional da população.

Epitácio Correia também destacou a relevância da atenção integral para a saúde da pessoa idosa, destacando ainda os avanços promovidos pela Prefeitura de Penedo para a saúde da população.

“Foi uma reunião importante porque esses encontros presenciais estavam suspensos em função da pandemia de Covid e são momentos de extrema importância para trocarmos informações com gestores e secretários de outros municípios”, finaliza Epitácio Correia.