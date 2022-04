Segunda fitness! Aprenda receita de tapioca de frango com espinafre para almoço

Foto: Divulgação/Nestlé

Começar a semana com uma receita fitness, deliciosa e fácil de fazer é mais simples do que parece, afinal, todo passo a passo com tapioca se enquadra nesses três quesitos. Com isso, o prato de tapioca de frango e espinafre não fica de fora, rendendo quatro porções e sendo feita em apenas 30 minutos. Confira a receita, dada pela Nestlé:

Receita de Tapioca de Frango e Espinafre

Ingredientes

Recheio

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 tomates sem sementes, picados

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado

1 tablete de tempero pronto sabor galinha

meia xícara (chá) de água fervente

1 xícara (chá) de espinafre picado

Tapioca

2 xícaras (chá) de polvilho doce

meia xícara (chá) de água

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola. Junte os tomates e refogue até murchar. Acrescente o frango e o tempero pronto dissolvido na água fervente e cozinhe por cerca de 10 minutos. Misture o espinafre e cozinhe rapidamente. Reserve.

Tapioca

Em um recipiente coloque o polvilho e regue-o aos poucos com a água, misturando bem e esfregando-o com as mãos até obter uma farinha granulada, solta e umedecida. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo e deixe aquecer. Peneire o polvilho umedecido sobre a frigideira, cobrindo todos os espaços, formando uma camada uniforme semelhante a uma panqueca. Espere a massa ficar unida e vire-a, deixando fritar rapidamente do outro lado. Recheie com o frango reservado e dobre ao meio. Repita o processo até terminar a massa. Sirva.

