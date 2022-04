Segunda tem apostas da loteria: confira os sorteios de hoje (11)

Já imaginou se tornar um milionário em pleno começo de semana? Pois, nesta segunda-feira (11), o Notícias Concursos trará as principais informações sobre as apostas da loteria e os sorteios que correm hoje. Os prêmios totalizam mais de 4,4 milhões de reais.

As modalidades onde você pode fazer apostas da loteria nesta segunda-feira (11)

Os sorteios das apostas da loteria da Lotofácil, Quina, Super Sete, bem como Lotomania são quatro ótimas chances de ser um grande vencedor. Assim, deixe a preguiça de lado e vá jogar tão logo termine a leitura.

Lotofácil concurso 2494

A extração da Lotofácil desta segunda-feira, contará com prêmio principal de 1,5 milhão de reais. Mas, para ganhar, o apostador deve acertar 15 números. A aposta consiste em pelo menos 15 dezenas, e quem quiser melhorar suas chances, pode optar pelo desdobramento e marcar até 20 dezenas entre as 25 opções disponíveis.

Como os jogos mais turbinados são caros, a alternativa perfeita para aumentar as oportunidades de contemplação de forma econômica é o bolão Lotofácil. As premiações são dadas para os jogadores que acertarem entre 11 e 14.

Quina concurso 5826

Há sorteios diários da Quina e, no jogo de hoje, os apostadores concorrem a um prêmio de R$ 700 mil. Para levar esse valor para casa, é necessário escolher no mínimo cinco números em um volante de 80 opções.

Quanto mais números você escolher, maiores serão suas chances de ganhar, mas os preços também aumentam na mesma proporção. Por isso, os bolões da Quina são tão populares, afinal, você entra em disputas com maiores probabilidades e não gasta muito dinheiro. Essa modalidade premia entre 2 a 5 acertos.

Lotomania concurso 2298

Na Lotomania, serão concedidos 1,8 milhão de reais para quem acertar 20 números. Na outra faixa de prêmios, ganharão os que obtiverem entre 19 e 15 acertos. Ademais, o azarado que não acertar nada também ganha um dinheirinho.

Não é nenhum segredo que a competição é apenas uma questão de escolher 50 números de 100 disponíveis no volante. É interessante fazer a “aposta espelhada”, ou “aposta-espelho”, onde se vê os 50 outros números não marcados no segundo jogo. Não há desdobramento nessa modalidade, então, a melhor opção para os apostadores competirem com mais chances é o bolão.

Super Sete concurso 231

A mais nova modalidade, o Super Sete, pode pagar 400 mil reais no jogo de hoje. Quem acertar os sete números sorteados ganha. Aqueles que acertarem de seis a quatro dezenas também serão recompensados.

O volante é composto por sete colunas, e o jogador deve selecionar um número em cada coluna, formando, assim, um jogo com sete opções. Levando em conta a regra de que cada coluna contém até três números, as divisões permitem marcar até 21 números nas apostas da loteria.

