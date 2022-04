O Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) informa que ações voltadas à Segurança do Trabalho nos anos de 2020 e de 2021 foram restritas em razão da pandemia da COVID-19.

Segurança do Trabalho: ações do PLS

Apesar da situação imposta, as atividades continuaram a ser realizadas, ainda que em menor escala, à exceção dos treinamentos e visitas in loco, considerando a necessidade de distanciamento social.

Seção de Controle Patrimonial

Assim sendo, no tocante às inspeções de segurança do trabalho, estas não se restringiram apenas à Seção de Controle Patrimonial, mas foram realizadas em todas as áreas que demandam esse tipo de serviço.

Programa de Reflexão para Aposentadoria

Conforme informa o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), ainda considerando o contexto epidemiológico mundial ocasionado pela COVID-19, o Programa de Reflexão para Aposentadoria encontra-se suspenso, haja vista que as ações relacionadas seriam realizadas presencialmente.

Importa destacar que essas ações não foram migradas para o ambiente virtual em função da grande parte do público-alvo ser composto por servidores com idades mais avançadas e com determinadas limitações ao uso das ferramentas online de ensino à distância.

Programa de Voluntariado

Considerando a edição do Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 2019, o Programa de Voluntariado aguarda a expedição dos critérios e recomendações por parte da Secretaria-Executiva do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, a quem compete o objetivo promover a participação das pessoas no trabalho voluntário.

Iniciativas e arrecadações

No entanto, o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) ressalta que, ainda assim, foram realizadas diversas iniciativas, tais como arrecadações em gincanas e campanhas em datas significativas (Natal, Dia das Crianças, entre outros), promovendo o engajamento entre os servidores e os dirigentes na prática desse tipo de atividade, a exemplo das 802 (oitocentas e duas) Naninhas doadas ao Programa Pátria Voluntária, por ocasião da Gincana Virtual da Presidência da República (2020).

DIGEP

Conforme divulgado no Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), anualmente a DIGEP disponibiliza oportunidades voltadas para o bem-estar dos servidores. No ano de 2020 as ações foram adaptadas para o ambiente virtual em razão da pandemia. Foram desenvolvidas ações para diversas áreas:

Compras e Contratações;

Equipamentos;

Tecnologia da Informação;

Serviços de Limpeza;

Telefonia;

Vigilância.

Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01/2010

Um dos destaques deste eixo foi a implementação de práticas sustentáveis nos processos de aquisição de desktops, de tal forma que nos novos processos licitatórios, relativos à aquisição de equipamentos (desktop), deve constar cláusula específica sobre os critérios de sustentabilidade ambiental, em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01/2010, destaca o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).