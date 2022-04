Segurança Pública de Goiás terá concurso público em breve

Aqueles que desejam ingressar na PM GO ou outras áreas da Segurança Pública de Goiás já podem reforçar seus preparativos. Isto é, visto que as chances de abertura de concurso público aumentam a cada dia.

Nesse sentido, algumas informações internas já indicam que editais para a PM GO sairá no próximo dia 08 de abril, sexta-feira. Inclusive, a corporação já possui uma Banca Organizadora confirmada, qual seja o Instituto AOCP. Isto é, uma associação civil com o objetivo de desenvolver projetos na área da Educação, dentre estes está a organização de concursos públicos.

Desse modo, a AOCP já abriu página em seu site para os concursos da PM GO para os cargos de Soldados 2ª classe, além de Cadete e 2º Tenente. Até o momento, estas páginas ainda não contam com conteúdos, contudo, já é um indicativo de que o edital sairá em breve.

A expectativa, então, é de que a PM GO conte com mais de 1.500 vagas para diferentes cargos. Portanto, o cidadão interessado deve se atentar nos próximos dias para maiores informações.

Veja, abaixo, o que já se sabe sobre outros certames da Segurança Pública de Goiás.

Deputado fala de concursos para Segurança Pública

Além das movimentações que se vê sobre o concurso da PM GO, o estado deve abrir concursos para outras áreas da Segurança Pública.

Foi o que informou o deputado estadual e também delegado, Humberto Teófilo. Assim, em vídeo nas redes sociais, o parlamentar explica que obteve informações de membro da Secretaria de Segurança Pública.

Segundo ele, então, já existem editais prontos para:

Polícia Militar

Bombeiro Militar

Polícia Civil

Polícia Técnico-Científica

Portanto, a qualquer momento, estes órgãos poderão divulgar seus editais e iniciar o cronograma para processo seletivo.

Contudo, o deputado não dá maiores informações sobre datas ou quais serão os cargos pleiteados. Dessa forma, o cidadão que se interessado deverá estar atento, acompanhando as atualizações.

Além disso, é importante lembrar que não é contrato formal de Banca Organizadora para estes casos, ao contrário da PM GO, com edital em vista.

Segurança Pública já soma mais de 3 mil cargos vagos

O debate sobre a criação de novos concursos públicos para a Segurança Pública de Goiás já ocorre há alguns meses. Dessa forma, em fevereiro, a Secretaria de Administração de Goiás confirmou que lançaria diversos editais para estas áreas.

Além disso, o estado também deve abrir processos seletivos para outros órgãos públicos, de forma que estima-se um total de mais de 8 mil vagas. Dentre estas, as que mais são aguardadas se destinam à Educação e à Segurança Pública.

Nesse sentido, o estado de Goiás já está preparando todos estes exames, contudo, sem uma data de publicação específica. Até o momento, espera-se cerca de 3.376 vagas para a Segurança Pública, da seguinte forma:

Polícia Militar, que deve liberar edital ainda nesta semana, terá 1.670 vagas.

Bombeiro Militar com 612 vagas.

Polícia Civil com 850 vagas.

Polícia Técnico Científica com 230 vagas.

Todos estes são concursos que a Secretaria de Estado da Administração autorizou, em processo de definição. Assim, os estudantes já podem aguardar o lançamento dos certames e reforçar os preparativos.

Qual é a previsão de vagas e cargos para a PM GO?

O certame para a PM GO é o mais avançado em sua organização. No entanto, ainda sem edital, não é possível ter certeza de todos os detalhes.

Até o momento, então, a expectativa é de que o concurso ofereça por volta de 1.670 vagas para os cargos de Soldado e Oficial. Assim, cada cargo terá:

Soldado de 2ª Classe, Combatente, com 1.500 vagas.

Soldado de 2ª Classe, Músico, com 20 vagas.

Cadete, com 100 vagas.

2º Tenente, ou seja, profissionais com formação de ensino superior como, por exemplo, Médicos, Odontólogos e Psicólogos, com 50 vagas.

Então, estes poderão contar com uma remuneração inicial a partir de R$ 5.767, podendo variar a depender do cargo e outros auxílios. Isto é, visto que a previsão é que todos os cargos exijam formação de nível superior. Em alguns dos cargos, será possível ter qualquer tipo de graduação, enquanto outros exigem cursos específicos.

Ademais, estes poderão trabalhar nas seguintes lotações:

Goiânia

Aparecida de Goiânia

Anápolis

Cidade de Goiás

Luziânia

Itumbiara

São Luís de Montes Belos

Rio Verde

Catalão

Ceres

Formosa

Porangatu

Posse

Jataí

Goianésia

Trindade

Água Lindas

Uruaçu

Caldas Novas

No entanto, é importante lembrar que a convocação destas vagas não será imediata para todas. Nesse sentido, espera-se que ocorram convocações em etapas, da seguinte forma:

870 convocações ainda neste ano de 2022.

500 convocações para o próximo ano de 2023.

300 convocações em 2024.

Por fim, é necessário lembrar que estas informações apenas se confirmarão com a publicação do edital.

Como foi o último concurso?

Aqueles que aguardam pela publicação do edital, em sua maioria, já devem ter iniciado seus preparativos. Assim, com o documento em mãos apenas será possível reforçar o que se aprendeu e corrigir certos conteúdos.

Uma boa forma de se preparar, portanto, é a análise de provas anteriores. Desse modo, o estudante consegue entender quais conteúdos são mais importantes, além de maneiras de cobrança.

Nesse sentido, o último concurso público da PM GO foi em 2016, com a abertura de 2.500 vagas. Dentre essas, foram:

2.420 para o cargo de Soldado.

80 para o cargo de Cadete.

Logo, é possível usar deste material para se preparar para os mesmos cargos.

Assim, os candidatos de 2016 precisaram passar pelas seguintes etapas:

Provas Objetiva e Discursiva

Teste de Avaliação Física

Avaliação Médica e Avaliação Psicológica

Avaliação da vida pregressa e investigação social

Tudo indica que isso possa se repetir para este ano de 2022. Em relação à Prova Objetiva, foram 50 questões de múltipla escolha sobre:

Conhecimentos Gerais, o que envolveu Língua Portuguesa e Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás.

Conhecimentos Específicos, ou seja, sobre Noções de Direito Penal, Constitucional, Processual Penal, Administrativo, Penal Militar e Legislação Extravagante.

Além disso, os candidatos também devem estar preparados para a etapa de Teste de Aptidão Física. Em 2016, os candidatos precisaram fazer atividades como, por exemplo, Tração na barra, Flexão de braços, Abdominal, Corrida e Natação.