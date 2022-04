Sem cair nos contos da internet: veja 4 tendências que vão bombar no outono-inverno

Com a chegada da nova estação, a internet começa a crescer de conteúdos com várias possíveis tendências. Quem nunca comprou aquela peça que viu em um blog e acabou deixando ela de lado no guarda-roupa? Para te ajudar a economizar, separamos quatro peças e estilos que são coringas no frio.

Os tons de verde são certos quando o assunto for outono -inverno 2022. Cores mais terrosas em peças clássicas que relembrem as tendências do que chamamos de Y2K, os famosos anos looks dos anos 2000.

Foto: reprodução Instagram

Sobreposições com certeza são o truque na hora de montar o estilo mais frio. As três peças dão uma aparência de maximalismo, que cria camadas no look, mas cuidado, nesse caso o espaço para acessórios é menor.