Sem ingressos para o Rock in Rio? Saiba quem fará show no Brasil fora do festival

Foto: Reprodução/Redes Sociais A procura pelos ingressos do Rock in Rio, na terça-feira (5), fez com que seis, dos sete dias do festival que acontece em setembro, esgotassem em menos de 3h.

Mas, isso não significa que os grandes artistas da música internacional que vão pisar no Palco Mundo não farão outros shows em solo brasileiro. Ao menos três nomes já anunciaram turnê no Brasil após o show no festival: Justin Bieber, Coldplay e Guns N’ Roses.

O artista canadense Justin Bieber anunciou nesta quinta-feira (7) que fará um show em São Paulo no dia 14 de setembro. A apresentação acontecerá no Allianz Parque e a pré-venda exclusiva para clientes Banco Inter já começam este mês, no dia 18 de abril, no site da Tickets For Fun.

Já as vendas gerais acontecem no dia 20 do mesmo mês. Os ingressos variam entre R$1000 e R$350 reais, entre inteira e meia com parcelamento de até 5x. O cantor se apresenta com a turnê mundial do álbum ‘Justice’. Mais informações estão disponíveis no site JustinBieberSP.

A banda inglesa Coldplay também vai se apresentar em outras cidades do Brasil. Além de um show extra no Rio de Janeiro, que acontecerá no dia a apresentação do Rock in Rio, no dia 11 de setembro, a banda também passa por São Paulo nos dias 15 e 16 de setembro.

O show do Rio de Janeiro acontece no Estádio Nilton Santos Engenhão, e em São Paulo, no Allianz Parque. Os ingressos serão vendidos pela Eventim, com preços entre R$950 e R$210 reais para o Rio, enquanto na cidade paulista o preço varia entre R$980 e R$245 reais, entre inteira e meia.

A pré-venda para o show do Coldplay começa na próxima segunda-feira (11), às 10h, para clientes Cartão Elo. As vendas gerais serão na terça-feira (12), no mesmo horário. Clientes Elo poderão dividir o ingresso em até 5x sem juros. Demais cartões, em até 3x. A banda apresentará o show da nova turnê, “Music of the Spheres”.

Já a banda Guns N’ Roses promete viajar o Brasil. Com oito apresentações marcadas no país – além do show no Rock in Rio – as cidades de Recife, Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre receberão a turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!”.

Para o show de São Paulo, a pré-venda de ingressos para fãs começa nesta quinta-feira (7), também no site da Eventim. Os valores variam de R$190,00 (referente a meia-entrada para Cadeira Nível 2) a R$ 950,00 (pista premium). A apresentação acontece no Allianz Parque.