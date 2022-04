Semana do livro é celebrada com série de atividades no Museu do Mar

Foto: Heber Rossi/Divulgação



A Semana do Livro será celebrada com uma extensa programação cultural promovida pelo Museu do Mar Aleixo Belov, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no centro histórico de Salvador. As ações tiveram início nesta quarta-feira (20) e seguem até o domingo (24), com exceção de quinta-feira (21), feriado de Tiradentes. Confira a programação abaixo

Nesta quarta, no auditório do museu, houve uma palestra do biólogo e mestre em ecologia Sergio Cipolotti, sobre o livro recém-lançado do Projeto Baleia Jubarte, intitulado de “Salvas da Extinção – A História do Projeto Baleia Jubarte”. A obra conta a história dos primeiros 30 anos de atuação da entidade.

A próxima atividade acontecerá no sábado (22), a partir das 15h, quando serão realizadas uma sessão de leitura lúdica, com Geny Tapioca, sobre o livro infantil “Se você quiser ver uma baleia”, e uma oficina de ilustração com Bua Bruno. O artista assina a parte visual do livro infantil “Velas Cheias de Sonhos”, de Bito Teles.

Já no domingo, o museu abrirá suas portas para uma sessão de contação de história especial sobre o “Vela cheia de sonhos”. A obra narra a primeira experiência do velejador Aleixo Belov, 79 anos, com seus óculos de mergulho, ainda guri, em Salvador.

A atividade será conduzida por Joana Lobo e Lúse Rocha, no auditório do espaço, às 15h. Logo depois, os pequenos poderão participar de uma oficina artística para estimular a criatividade.

“Ações que visam o estímulo à leitura, em instituições culturais como o Museu do Mar, são muito importantes, pois permitem trabalhar o acervo e a temática do equipamento cultural por outras perspectivas, oferecendo ao público uma série de ações, aprofundando e despertando o interesse sobre um universo de conhecimento”, afirma a museóloga Etiennette Bosetto.

Ela destaca ainda que Belov, que já deu cinco voltas ao mundo, é um exemplo do poder da leitura e da escrita. “Ele realizou o sonho de navegar inúmeras vezes e o resultado dessas aventuras pode ser lido nos livros que ele mesmo escreveu e que estão disponíveis no local. Dentro desse contexto, o museu decidiu dedicar uma semana inteira para atividades que incentivem a leitura e aproximem os visitantes da instituição desse maravilhoso universo dos livros”, salienta.

Programação

==> Do dia 20 a 24/04 – Feira de trocas de livros.

==> Dia 20, às 16h – Palestra sobre o livro “Salvas da Extinção – A História do Projeto Baleia Jubarte”, com Sergio Cipolotti.

==> Dia 22, às 15h – Leitura lúdica de livro, com Geny Tapioca, e oficina de ilustração, com Bruno Bua.

==> Dia 24, às 15h – Contação de história sobre o livro “Vela Cheia de Sonhos”, com Joana Lobo e Lúse Rocha.

Museu do Mar Aleixo Belov

Localizado em um casarão amarelo de três andares que mistura arquitetura clássica com moderna no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, o Museu do Mar Aleixo Belov – que funciona de terça a domingo, das 10h às 18h – guarda relíquias adquiridas durante as cinco viagens que o velejador Aleixo Belov, 79 anos, fez ao redor do mundo, sendo três delas em solitário no veleiro “Três Marias”. Essa embarcação é o pilar central do equipamento cultural. O ingresso para ter acesso ao local custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e pode ser adquirido até as 17h. Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas, o acesso é gratuito.