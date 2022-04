Fotos: Divulgação

A programação da Semana Santa da Villa Guarajuba tem virada de lote na quarta-feira (13). O evento, com shows na quinta (14) e na sexta (15), recebe apresentações de Harmonia do Samba e Raí Saia Rodada, Gusttavo Lima, Jonas Esticado e Dan Valente. Os ingressos estão à venda no Sympla e no Bora Tickets.

Na quinta-feira (14), a partir das 21 horas, Harmonia do Samba e Raí Saia Rodada abrem a programação, com as áreas Villa, Villa VIP e Backstage. Já na sexta-feira (15), a noite é marcada com shows do Embaixador Gusttavo Lima e dos cantores Jonas Esticado e Dan Valente. Na sexta, são três áreas disponíveis para os fãs dos artistas: espaço Villa (frontstage), o Backstage e o espaço Arena.

Semana Santa da Villa Guarajuba

Quinta, 14 de abril, às 21 horas – Shows de Harmonia do Samba e Raí Saia Rodada

Sexta, 15 de abril, às 21 horas – Shows de Gusttavo Lima, Jonas Esticado e Dan Valente

Local: Villa Guarajuba (Alameda Monte das Dunas, Km 42, Camaçari – BA)

Vendas – VIRADA DE LOTE NA QUARTA-FEIRA (13)

Sympla – Quinta-feira (14) e sexta-feira (15)

Bora Tickets – Quinta-feira (14) e sexta-feira (15)

