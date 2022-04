Senff Contact anuncia NOVAS vagas de emprego; confira

A Senff Contact é uma empresa de administração de cartões que fornece soluções financeiras abrangentes para seus clientes, incluindo pessoas físicas e jurídicas. A fim de aumentar seu grupo de colaboradores, a empresa está oferecendo vagas de emprego em uma variedade de regiões brasileiras. Confira!

Senff Contact divulgou novas oportunidades no país

A Senff, fundada no ano 2000, faz parte da história do varejo brasileiro, fornecendo soluções financeiras usando tecnologia de ponto de venda na administração de cartões. A companhia colabora com o objetivo de fornecer soluções completas aos seus clientes, inovando no campo e tornando-se reconhecidos no Brasil por sua excelência e compromisso com seus serviços.

Senff Contact têm posições disponíveis em uma variedade de campos. Veja as funções:

Operadores de Atendimento PCD – Curitiba;

Analista de Processos Automação de Negócios – Curitiba;

Analistas de controles Internos – Curitiba;

Banco de Dados – Curitiba;

Executivo de Negócios – Santa Catarina;

Analista de Contas – Relacionamento – São Paulo;

Analistas de Sistemas Desenvolvedores – Curitiba;

Analistas de Contas a Receber – Pleno – Curitiba;

Operadores de Atendimento I – Curitiba;

Analista de Dados – Curitiba;

Analistas de Contas Relacionamentos – Lages;

Analistas de Implantação Júnior – Porto Alegre;

Operadores de Vendas Consignadas – Curitiba.

As exigências podem alterar conforme a vaga pretendida para atuação, sendo necessário consultar todas as informações sobre as exigências antes de finalizar a candidatura.

Como realizar sua candidatura

Os profissionais interessados em participar do processo de seleção da Senff Contact podem preencher uma inscrição e aprender mais sobre os requisitos visitando o Link de Participação.

