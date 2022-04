Senff divulga mais de 15 NOVOS empregos pelo pais; confira

A Senff é uma empresa que realiza a administração de cartões e oferece uma ampla gama de soluções financeiras para seus clientes, incluindo pessoas jurídicas e físicas. Para expandir sua equipe de colaboradores, a companhia está oferecendo novas 15 oportunidades de emprego em uma variedade de regiões brasileiras. Veja a seguir.

Senff está buscando novos profissionais no Brasil

Através da tecnologia, a Senff que foi criada em 2000, no Brasil, é uma referência na história do segmento do varejo no país, pois fornece aos seus clientes soluções financeiras e administração de cartões. A companhia oferece soluções completas, o que a fez se tornar reconhecida pela excelência dos produtos prestados.

Acompanhe as oportunidades e localidades disponíveis para candidatura:

Analistas de Processos Automação de Negócios Administrativos – Curitiba;

Analistas de Controles Internos – Curitiba;

DBA Banco de Dados – Curitiba;

Executivo de Negócios – Santa Catarina;

Relacionamento Analistas de Contas – São Paulo;

Desenvolvedores Analistas de Sistemas – Curitiba;

Contas a Receber Pleno Analista – Curitiba;

FP&A Especialistas – Curitiba;

Implantações Júnior Analistas – Londrina;

Operadores de Atendimentos – Curitiba;

Analistas de Dados – Curitiba;

Sales Development Representative – Curitiba;

Operadores de Atendimento – Curitiba.

É importante destacar que os requisitos podem alterar dependendo do cargo desejado, portanto, é necessário reunir todas as informações relevantes antes de enviar sua candidatura para a função que deseja atuar.

Como se inscrever

Os profissionais interessados em participar do processo de seleção na empresa Senff, podem preencher uma inscrição e saber mais sobre os requisitos exigidos visitando o site de participação.

