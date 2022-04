Sensitiva previu acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi em janeiro; veja vídeo

Internautas resgataram na manhã desta sexta-feira (1), um vídeo em que a sensitiva Monica Buonfiglio havia alertado sobre um acidente de carro com um participante do “BBB 22”.

Nas redes, os internautas se mostraram chocados com a previsão. “Falou até do anunciante de carro, o acidente foi com a 99”, escreveu uma conta. “Eu sempre desconfio dessas coisas pq acho as mensagens muito genéricas… mas ok, agora eu tô realmente chocada!”, pontuou outra.