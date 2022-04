Série B: CRB perde para a Ponte Preta, segue sem vencer e entra na Zona do Rebaixamento; veja o gol

O CRB foi derrotado pela Ponte Preta, por 1 a 0, na tarde deste sábado (23), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol da Macaca foi marcado por Lucca. Com a derrota, o Galo segue sem vencer na competição e soma apenas um ponto. É…

Divulgação/CRB

O CRB foi derrotado pela Ponte Preta, por 1 a 0, na tarde deste sábado (23), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol da Macaca foi marcado por Lucca.

Com a derrota, o Galo segue sem vencer na competição e soma apenas um ponto. É preciso lembrar que o Alvirrubro tem uma partida a menos disputada na competição.

Entretanto, o resultado negativo deixou o CRB na 17ª posição na tabela, sendo o primeiro time a integrar a Zona do Rebaixamento. A Ponte Preta, por sua vez, está em 8º lugar, com 4 pontos conquistados.

O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (27), no Estádio Rei Pelé, às 19 horas, diante do Náutico.

CONFIRA O GOL DO JOGO